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Ankara'da 'Huzur Kocatepe Operasyonu'

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 2 bin polisin katılımıyla 'Huzur Kocatepe Operasyonu' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 2 bin polisin katılımıyla 'Huzur Kocatepe Operasyonu' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerinden, 2 bin personelin katımıyla 'Huzur Kocatepe Operasyonu' isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda birçok kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

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