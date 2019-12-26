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  4. Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim

Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 01:51 | Son Güncelleme

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Bazı iş yerlerine, olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Çeşitli mekanlarda mutfakları kontrol eden ekipler, açık ve kapalı alkol şişelerini de anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla denetledi, numuneler topladı. Denetimlere katılan İl Müdürü Bülent Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın yaklaşmasıyla yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.
'ALO 174'E BİLDİRİN'
Bu yıl yaklaşık bin 500 denetim gerçekleştirdiklerini ve 80 işletme hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Korkmaz, "Bu yıl alkollü içki servisi yapılan yerlerden sunumu yapılan alkollü içeceklerden alınan 93 numuneden şimdiye kadar sonuçları belli olanlardan 12 tanesi olumsuz çıktı, bunlarla ilgili de gerekli idari ceza uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu şekilde yeni yıla girmeleri için gıda güvenliği noktasında tüm işletmelerde denetimleri artırdık" dedi.
Korkmaz, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 174 hattına bildirmeleri tavsiyesinde bulundu, bildirim sonrası konuya anında müdahale ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda, denetim yapılan işletmede hijyen açısından olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı, şartların düzeltilmesi için süre verildi.

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