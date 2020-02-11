Ankara'da İdlib diplomasisi yoğunlaşıyor

Ankara'ya giden ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye destek mesajı verdi.İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırının ardından tırmanan gerginlik üzerine Salı günü akşam saatlerinde Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türk yetkililerle temaslarda bulunacak. Görüşmelerine başlamadan önce Esenboğa Havalimanı'nda bir açıklama yapan Jeffrey, ABD'nin müttefiği Türkiye'nin askerlerinin İdlib'de tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek "Bu tehdit Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun" diye konuştu.

Açıklamasını Türkçe yapan Jeffrey, sözlerini "Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" diye sürdürdü.

Jeffrey'e eşlik eden Ankara'daki ABD Büyükelçisi'nin başdanışmanı Rich Ouzen da Şam rejiminin saldırılarını şiddetle kınadıklarını ve Türkiye ile azami dayanışma içinde olmak istediklerini dile getirdi. Ouzen, "Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" şeklinde konuştu.