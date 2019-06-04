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Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yücel (65) hayatını kaybederken, mahalle muhtarı Bayram Yücel ile Kubilay Sağlık yaralandı.

Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erdal KATIRANCI-İbrahim KÖRDEMİRCİ- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yücel (65) hayatını kaybederken, mahalle muhtarı Bayram Yücel ile Kubilay Sağlık yaralandı. Muhtar Yücel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Kavakköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan bayram ziyareti için Nallıhan'a bağlı Kavakköy Mahallesi'ne gelen Kubilay Sağlık, Ünal Kılıç, Erdinç Beşkardeşler ve Ekrem Denizli, iftar vakti aralarında husumet bulunan Mehmet Yücel ile karşılaştı. Kubilay Sağlık ve Mehmet Yücel ikilisi bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sağlık’ın arkadaşları da olaya dahil oldu. Sağlık, bu sırada üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak husumetli olduğu Yücel'e ateş etti. Yücel kanlar içinde yere yığılırken, amcasını o halde gören mahalle muhtarı Bayram Yücel de, silahına davranarak Kubilay Sağlık'a müdahale etmeye çalıştı.
MUHTAR BAŞINDAN VURULDU
Bunun üzerine çıkan silahlı kavgada, muhtar Bayram Yücel başından vurulurken, Kubilay Sağlık ise aldığı darbeler sonucu hafif yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yakınları Mehmet Yücel'in cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralılar mahalle sakinleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Yücel’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
HER İKİ AİLEDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası Kavakköy'e çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, olaya karışan ve hastanede tedavisi tamamlanan Kubilay Sağlık ile arkadaşları Ünal Kılıç, Erdinç Beşkardeşler ve Ekrem Denizli ile birlikte 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Mehmet Yücel'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, jandarma tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.
‘DEVİRDİLER BENİM DİREĞİMİ’
Büyük üzüntü yaşayan ölen Mehmet Yücel’in eşi Perihan Yücel, “Eşimi vurdular. Malımı çalmaya gelmişlerdi. Devirdiler benim direğimi. Ellerinde silahla 4 kişi, buraya koyun çalmaya gelmişlerdi” diye feryat etti.
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