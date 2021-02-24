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  4. Ankara’da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

24.02.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde alkol alan iki kişi arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı.Olay, Sincan ilçesinde bulunan Polatlar bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde alkol alan iki kişi arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı.

Olay, Sincan ilçesinde bulunan Polatlar bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taş ocağının bekçisi İsmail A. (60) ile eskiden taş ocağında çalışan arkadaşı Serkan O. (36) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taş ocağında bekçi olarak görev yapan İsmail A., Serkan O.’ya bıçak çekti. Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan bekçi İsmail A.’ya ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O., polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdı. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle katil zanlısı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden İsmail A., Sincan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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