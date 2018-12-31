Ankara'da iki dolandırıcılık olayının şüphelileri yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda iki ayrı dolandırıcı grup yakalandı. 'FETÖ' bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kuran karı-koca gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı. Suriye uyruklu 3 kişi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek 3 kişiyi yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. Doladırılanların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.