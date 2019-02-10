Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis bir kişiyi, olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Fındıklı Sokak'ta karşılaşan 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri silahını çıkartıp rastgele ateş açtı, Halil İbrahim G. ile Burak A. vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Halil İbrahim G.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ağır yaralı Burak A.’yı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, bir kişiyi olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yeri şerit çekilerek kapatılırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



