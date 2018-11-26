HABER

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden otomobile çarptı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kaza da 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Altındağ Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. İçerisinde iki kişinin bulunduğu 06 TJB 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Mustafa Teke (18) idaresindeki 06 JPN 29 plakalı otomobile çarptı. Kazada 06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansa Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Buğday tanesi Suriyeli bebeğin ölümüne neden olduBuğday tanesi Suriyeli bebeğin ölümüne neden oldu
Çamaşırını almak isterken çatıdan düştüÇamaşırını almak isterken çatıdan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.