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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Uğur Küçük yönetimindeki 06 BV 7087 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BNU 329 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Uğur Küçük ile diğer araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıAnkara'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıAnkara'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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