Ankara'da iki yeni ağır ceza mahkemesi göreve başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, Ankara 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Bazı yer adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararname ile Ankara'da 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerinin 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 16. Asliye Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet Güven getirildi. Mahkemelerin üyeleri de belirlendi.

Kararname ile Ankara'da 7 aile mahkemesi daha kuruldu ve Ankara 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. aile mahkemelerinin 1 Ekim 2018 itibarıyla faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ankara'da 37 olan asliye ceza mahkemesi sayısı da artırıldı. Kararname ile 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. asliye ceza mahkemelerinin 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Kararname kapsamında ayrıca, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesi ile Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 1 Ekim itibarıyla faaliyete geçirilmesi karara bağlandı.

Öte yandan Konya 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Eylül 2018 itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, bekleyen dosyalarının 9. Ağır Ceza Mahkemesine devrine karar verildi.

