Ankara'da İlk Karar Sadece Otobüsle Ulaşımı İzne Bağlamak 

"İnsanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde Valiliğimizin izni ile yapılabilecektir. Bu izin; tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması durumlarında verilecektir.

Valilik açıklamasında, corona virüsüyle mücadele kapsamında otobüsle şehirler arası yolculuk yapılmasıyla ilgili izin şartını şöyle açıkladı:

Valilikçe yapılan açıklamaya göre; İl Pandemi Kurulu'nun ilk gündem maddesi şehirler arası otobüs yolculuğu oldu.

Ankara Valiliği'ndeki İl Pandemi Kurulu'yla ilgili, Twitter hesabı aracılığıyla fotoğraf paylaşımı yapıldı ve kararlar yazılı açıklamayla duyuruldu. Kurul toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı görüldü.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığındaki Ankara İl Pandemi Kurulu, bugün saat 17.00 itibariyle şehitler arası otobüslerle seyahat edilmesi sağlık, ölüm gibi gerekçelerle valilikten izin alınması şartına bağladı.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar; talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecektir.

Seyahat İzin Kurullarınca, Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacaktır. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir.