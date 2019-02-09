HABER

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

BELEDİYELERİN uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu.

Nursima ÖZONUR-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- BELEDİYELERİN uygun fiyata sebze satacağı tanzim satış noktalarından ilki Ankara'da kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan tanzim satış noktasında, pazartesi gününden itibaren 7 çeşit sebze uygun fiyata satılacak. Belediye görevlileri tarafından kurulan tanzim satış noktasında hafta içi hergün sebze satışı yapılacak. 'Halk sebze, üreticiden tüketiciye', 'Enflasyonla topyekun mücadele' pankartları asılan çadırda patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber ve patlıcan, marketlerdekinden daha uygun fiyata tüketiciye satılacak. Kredi kartının da geçerli olacağı tanzim çadırlarında fiyatlar Pazartesi günü belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek ürünler, kar amacı gütmeden halka verilecek. Abdi İpekçi Parkı'nın yanında Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı gibi alanlarda toplam 30 tanzim çadırı daha kurulacak. Başkent'te vatandaşlar, bu noktalardan daha uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, tanzim satış noktalarında sebzelerin üreticiden direkt tüketiciye satılacağını belirterek şöyle konuştu: "Reel olmayan artışlar ve enflasyonla mücadele çerçevesinde vatandaşlarımıza belli noktalarda daha ucuz ve üreticiden doğrudan tüketiciye ulaştırılan bir sistemin kurulması istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni, yapmış oluyoruz. Ankara'da 30 noktada benzer uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Özellikle piyasada bazı piyasa simsarlarının istismar ettiği ürünleri vatandaşlarımıza ucuz bir şekilde ulaştırmış olacağız. Satışlarda suistimallerin önünü kesmek için kişi başı kota koyduk. Buralardan uygun fiyata alınan ürünlerin başka yerlerde satılmasını önlemek için bunu yaptık. İnsanların ihtiyaçlarını görmek, onların ihtiyaçlarına yönelik olarak istismarı önlemek maksadıyla bu kota uygulamasını yaptık."

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kanTürk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan
Buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölenBuzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.