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Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

ANKARA Kızılay'da 3 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Gökhan CEYLAN- Erdal KATRANCI/ANKARA, (DHA)- ANKARA Kızılay'da 3 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İskelenin çökme anı ve çevredekilerin korkuyla kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-1 Caddesi'nde bulunan, restorasyon halindeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait 3 katlı binanın ön cephesindeki inşaat iskelesi, rüzgarın etkisiyle çöktü. Üzerinde işçi bulunmayan iskelenin çökmesiyle, yoldan geçen 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye götürüldü.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ceset arama köpeği ile enkaz altında arama çalışması yaptı. Polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
İskelenin çökme anı, çevredeki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iskelenin binadan koparak, devrilmesi ve yolda yürüyenlerin kaçmaları yer alıyor

FOTOĞRAFLI

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandıAnkara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandıAnkara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandıAnkara'da inşaat iskelesi çöktü: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

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