Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Aşağı Eğlence Mahallesi Bağkur Sitesi'nde meydana geldi. İnşaat mühendisi İsmail B. ile demirci ustası Mesut E. Arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B., belindeki tabancayı çekip, Mesut E.'ye iki el ateş etti. Mesut E., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, silah sesleri üzerine, olay yerine geldi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi, bariyeri indirerek İsmail B.'nin 34 RU 6980 plakalı otomobili ile dışarı çıkmasına engel oldu. İsmail B., gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

​Mesut E. ise çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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