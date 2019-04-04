HABER

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı demirci ustası Mesut E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Aşağı Eğlence Mahallesi Bağkur Sitesi'nde meydana geldi. İnşaat mühendisi İsmail B. ile demirci ustası Mesut E. Arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B., belindeki tabancayı çekip, Mesut E.'ye iki el ateş etti. Mesut E., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, silah sesleri üzerine, olay yerine geldi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi, bariyeri indirerek İsmail B.'nin 34 RU 6980 plakalı otomobili ile dışarı çıkmasına engel oldu. İsmail B., gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
​Mesut E. ise çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurduAnkara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurduAnkara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Otomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptıOtomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptı
Otobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandıOtobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.