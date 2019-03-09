Ankara'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da farklı inşaatlardan malzeme çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, şubat ve mart aylarında farklı inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H.A., H.B. ve E.T. olduğu tespit edildi. ​H.A., H.B. ve E.T.'nin, cinayet, yaralama, cezaevinden firar, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 39 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Y.Ş. ile Y.S. ise çalıntı malzemeleri sattığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A., H.B. ve E.T. tutuklandı, Y.Ş. ile Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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