Ankara'da inşaatta duvar yıkıldı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ- Muhammed BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısında inşaat halindeki iş yerinin duvarı yıkıldı. Olayda moloz yığınları altında kalan 1 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Anafartalar Mahallesi'ndeki itfaiye meydanında bulunan Melike Hatun Camii'nin alt katında yapımı devam eden yer altı çarşısında inşaat halindeki bir dükkanın duvarı yıkıldı. Moloz yığının altında kalan işçi Mesut İ. yaralandı. Olay sonrası diğer işçiler durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından moloz yığınları arasından çıkarılan Mesut İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI



