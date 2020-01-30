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Ankara’da intihar gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 01:42 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan kıyafetsiz kişi, seyir halindeki otomobilin önüne atladı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan kıyafetsiz kişi, seyir halindeki otomobilin önüne atladı. Kazada, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serkan Can Polat idaresindeki 06 ADR 961 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı üzerinde Eskişehir istikametinde ilerlerken iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen, akli dengesi yerinde olmayan ve yola atlayan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya otomobilin üzerinde hareketsiz kalırken sürücü Serkan Can Polat ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede henüz kimliği tespit edilemeyen yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü sağlayarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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