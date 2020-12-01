HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da intikam cinayeti

Ankara’da intikam cinayeti

01.12.2020 00:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin’i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi. Daha sonra Ergin’i gören Berkay G., yaşanan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermilerin vucüduna isabet ettiği Sedat Ergin kanlar içerisinde yere yığılırken cinayet zanlısı Berkay G. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk belirlemelere göre Sedat Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Öte yandan polis ekipleri, yaptığı incelemede cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen Çağatay G. ile Muhammed G.’yi gözaltına aldı.
İntikam için öldürdüğü düşünülüyor
İki aile arasında daha önce defalarca kez taksi durağında meydana gelen tartışmalarda silahla ve darpla yaralanan kişiler olmuştu. Hayatını kaybeden Ergin’in cinayeti işleyen Berkay G.nin akrabalarını daha önce yaraladığını ve Berkay G.’nin de bunun üzerine intikam amaçlı cinayeti işlediği üzerinde duruluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtıKardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı
30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 30 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 30 Kasım koronavirüs tablosu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Esenyurt’ta silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

Esenyurt’ta silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

MHP'li Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

Korkunç olay! Boğazına başörtüsü dolanan 1 yaşındaki Furkan, hayatını kaybetti

Acı olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti

Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.