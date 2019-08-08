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Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, iş insanı Zinnur Erol (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü

İbrahim KÖRDEMİRCİ- Ebru KURT/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, iş insanı Zinnur Erol (48) tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İş insanı Zinnur Erol 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Erol'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yerinden görüntü
-Detay

Not: Görüntü geçilecek

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ- Ebru KURT/ANKARA, (DHA)-

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