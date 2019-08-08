Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü (2)

ZANLI POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, iş insanı Zinnur Erol'u (48) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Süleyman Sağlam, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti. Olaydan sonra polisin takip ettiği Süleyman Sağlam'ın polis merkezi önüne gelip, bir süre burada oturduğu, daha sonra tabancayla kendisini başından vurup, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Polis, cinayetin nedenini araştırıyor.

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

