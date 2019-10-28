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Ankara'da IŞİD Operasyonu'nda 20 Kişi Gözaltına Alındı

28.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri IŞİD terör örgütüyle bağlantılı 20 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan kişilerin yabancı ülke vatandaşları oldukları belirtildi

Ankara'da IŞİD Operasyonu'nda 20 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri IŞİD terör örgütüyle bağlantılı 20 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan kişilerin yabancı ülke vatandaşları oldukları belirtildi.

Söz konusu operasyon, IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürüldüğünün, Amerika Başkanı Donald Trump tarafından açıklanmasının hemen ardından geldi. Ancak bu operasyonun Trump’ın açıklamasının zamanlamasıyla bir bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Yakalanan 20 kişinin Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

Operasyonun Ankara Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapıldığı ve sabaha karşı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Yakalanan kişilerin işlemlerin ardından sınırdışı edilecekleri belirtildi.

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