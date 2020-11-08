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Ankara'da istifa muamması

08.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken hesabın hacklenmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İnstagram hesabından bugün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "Kamuoyunun dikkatine” başlıklı paylaşımında, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, mesajının sonunda mesai arkadaşlarına da teşekkür etti. Berat Albayrak, Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

İstifa açıklaması teyit edilmedi

İstifa mesajına ilişkin ne Albayrak'ın kendisi ne de AKP çevrelerinden açıklama yapıldı. Ayrıca Albayrak'ın Twitter tarafından mavi tık ile onaylı Twitter hesabına da erişim sağlanamıyor. Albayrak'ın hesabının hacklendiği iddiaları gündeme gelirken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Albayrak'ın basın danışmanı DW Türkçe'ye açıklamasında istifa haberini ne doğrulayabildi ne de yalanlayabildi.

Türkiye'de döviz kurlarındaki rekor yükselme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı görevinden almıştı. Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

DW/BÖ,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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