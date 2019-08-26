Ankara'da ithal ağaç dönemi sona eriyor

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi, ithal ağaç dönemine son verdi. Ankara'da bundan sonra orta refüjler, parklar ve rekreasyon alanlarına iklime uygun, az su ihtiyacı olan ve görsel zenginliğe sahip bitkilerin dikileceği ve yerli tohum kullanılacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, Başkent'teki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Ankara iklim koşullarına uygun bitki tespiti konusunun masaya yatırıldığı toplantıda orta refüjler, parklar ve rekreasyon alanlarına iklime uygun, az su ihtiyacı olan ve görsel zenginliğe sahip bitkilerin dikilmesi kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, ortak amacın Başkent'in en ekonomik ve en doğru bitkilerle donatılması olduğunu söyledi. Göldaş, "Konunun taraflarıyla birlikte Ankara’nın ekolojisine uygun, dayanıklı, açma süresi uzun ve iklim koşullarına uyum sağlayabilen, az su tüketen, çevre hastalıklarına dayanan, bakımı ve beslenmesi ekonomik olan, üretimi, ulaşılabilirliği kolay olan bitkileri tespit edeceğiz. Açık şeffaf, katılımcı ve doğru şekilde bunları tespit etmek için de ilk olacak bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.