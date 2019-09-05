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Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

Başkentte, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyım atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu, 31 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca üç büyükşehir belediye başkanlığına görevlendirme yapılması nedeniyle Çankaya ilçesinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu, 31 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Caddesi'nde HDP'li bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyım atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek istedi.

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 31 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen kişiler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Ankara Çankaya gösteri gözaltı HDP'li bir grup

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