Ankara'da Japon Filmleri Festivali başlıyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve The Japan Foundation işbirliğiyle Başkentte "15. Ankara Japon Filmleri Festivali" başlıyor.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Çankaya'daki Büyülü Fener Sinemasında 22-24 Şubat tarihleri arasında 7 Japon filmi seyircinin beğenisine sunulacak.
Festivalin açılışında, Cannes Film Festivali 2015 "En iyi film adayı" olan "Küçük Kız Kardeşim" (Umimachi Diary) filmi gösterilecek.
Festival kapsamında ayrıca, Kara Kedi Rudolf (Rudorufu to Ippaiattena), Samurayın Kedisi (Neko Zamurai), Fırtınadan Sonra (Umi Yori Mo Mada Fukaku), Kelime Bahçesi (Kotonoha no Niwa), Oshin ve Ustanın Sesi (Mou Ichido) filmleri de gösterime sunulacak.
Japonca filmler Türkçe alt yazılı sunulacak.
Filmlerin biletleri, sinema gişelerinden ücretsiz temin edilebilecek.
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