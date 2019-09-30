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Ankara’da kablo hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın Akyurt ilçesinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait kabloları çalan 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesi Haydar Mahallesi’nde ASKİ Genel Müdürlüğüne ait kabloları çaldıkları tespit edilen İ.B., C.B.

Ankara’da kablo hırsızları yakalandı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait kabloları çalan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesi Haydar Mahallesi’nde ASKİ Genel Müdürlüğüne ait kabloları çaldıkları tespit edilen İ.B., C.B. ve H.B., Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibi sonucunda Keçiören’deki ikametlerinde yakalandı. C.B.’ye ait araçta yapılan aramada bir adet keski makası ele geçirilirken, şahısların kabloları sattıkları İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada ise 290 kilogram ağırlığındaki 14 top kabloya da el konuldu. Akyurt Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemeler ASKİ Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlılardan İ.B. ve C.B. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilirken, H.B. ise savcılık ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

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