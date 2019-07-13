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Ankara’da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 05:23 | Son Güncelleme

Ankara’da alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında 76 iş yerine yapılan operasyona 400 polis katılırken 560 şişeye el konuldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’da sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.Bu kapsamda, Çankaya ilçesinde alkol tüketiminin yoğun olduğu tespit edilen Sakarya Caddesindeki 76 farklı iş yerine yapılan operasyona 100 Ekip ve 400 emniyet personeli katıldı.

Ankara’da alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında 76 iş yerine yapılan operasyona 400 polis katılırken 560 şişeye el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’da sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Bu kapsamda, Çankaya ilçesinde alkol tüketiminin yoğun olduğu tespit edilen Sakarya Caddesindeki 76 farklı iş yerine yapılan operasyona 100 Ekip ve 400 emniyet personeli katıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 10 farklı iş yerine yasal işlem yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye görevlileri ve Halk Sağlığı görevlileri tarafından toplamda 240 bin TL para cezası uygulandı. Operasyonda, yapılan aramalarda içerisinde sahte alkol olduğu tespit edilen 560 alkol şişesi ele geçirilirken iş yerlerinde görevli 19 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.
Ayrıca, ekipler tarafından, yapılan operasyonun ve denetimlerin halkın sağlığını korumak için yapıldığının vurgulanması üzerine mekanlarda bulun vatandaşlar polislere alkışlarla destek verdi.

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