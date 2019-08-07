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Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kaçak yollardan ülkeye sokulan ilaçlara yönelik yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi.

ANKARA'da, kaçak yollardan ülkeye sokulan ilaçlara yönelik yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi.
Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük denetimine tabi tutulmaksızın yurda sokulan kaçak ilaçların Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı?nın izni olmaksızın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Kahramankazan ilçesinde S.O., A.A. ve Y.E.'ye ait 2 depoya yapılan baskında 13 bin 176 uyku suyu, 76 bin 90 enerji içeceği 38 bin 200 cinsel içerikli hap ve 35 bin cinsel içerikli jel olmak üzere toplam 162 bin 466 kaçak ilaca el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı?nca işlemleri sürüyor.

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