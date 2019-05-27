Ankara’da ‘kaçak ilaç’ operasyonu: 3 bin ilaç ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 bin kaçak ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı yönündeki ihbar üzerine şehir girişlerinde uygulama gerçekleştirdi. Gölbaşı ilçesinde oluşturulan arama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bavula gizlenmiş 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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