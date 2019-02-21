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Ankara'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:36 | Son Güncelleme

Akyurt ilçesinde patlayıcı maddeyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, patlayıcı maddeyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çam Mahallesi Tencerekaya mevkisindeki sit alanında patlayıcı madde kullanarak, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, F.A, S.G, H.H, H.Ö. ve B.Ö. isimli şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, H.H, H.Ö. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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akyurt jandarma

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