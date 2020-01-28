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Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ve Bâla ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ve Bâla ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da Çiçektepe mahallesinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye yapılan baskında M.T., D.Ş. ve A.V. suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, hilti, halat, merdiven ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Bâla'da Çatalören mahallesinde kaçak kazı yapılan bölgeye yapılan operasyonda da A.S., S.Y. ve E.S. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek gibi malzemelere de el konuldu. İki operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürüyor.

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Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

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