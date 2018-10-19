Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 17 bin 394 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu, A.D. ve A.P.'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla kozmetik ürün getirdiği ve bunları da Çankaya ilçesinde açtıkları tezgahta piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan iş hanına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tezgahta ve depoda 17 bin 394 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Hakkında, '5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu'ndan işlem yapılan şüpheli A.D. ve A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

