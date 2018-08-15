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Ankara'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Bir kamyonda yapılan aramada, 22 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 22 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesi uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kola ve enerji içeceği kutuları arasına gizlenmiş 22 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü H.Ü gözaltına alınırken, polisin kaçak sigaraların gönderildiği adresin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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