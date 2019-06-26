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Ankara'da kaçak villa yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçak yapıldığı tespit edilen 2 katlı villa belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçak yapıldığı tespit edilen 2 katlı villa belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan 'İmar Barışı' sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki ruhsatsız kaçak yapıları takibe aldı. Belediye Taşpınar Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan 2 katlı villanın kaçak olduğunu belirledi. Sahibinin imar barışından faydalanmadığı öğrenilen kaçak villanın yıkımı için belediye ekipleri öğleden sonra mahalleye gitti. Ekipler kepçe yardımıyla villanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çevre ve Şehirlik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gülgen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftci takip etti. Gülgen, burada yaptığı açıklamasında, "Kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bizim burada maksadımız yerel yönetimler olarak Türkiye'de kaçak yapıların var olmasına engel olmak. Biliyorsunuz imar affına müracaatlar sona erdi" dedi.

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