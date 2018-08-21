Ankara'da kaçan kurbanlığa otomobil çarptı... O anlar kamerada

(DHA) - Ankara bağlı bulunduğu noktadan kurtularak kaçan bir kurbanlığa otomobil çarptı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurbanlığın yolda kaçışı

Otomobilin çarpma anı

Sürücünün araçtan inmesi

