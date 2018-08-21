HABER

Ankara'da kaçan kurbanlığa otomobil çarptı... O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Ankara bağlı bulunduğu noktadan kurtularak kaçan bir kurbanlığa otomobil çarptı.

(DHA) - Ankara bağlı bulunduğu noktadan kurtularak kaçan bir kurbanlığa otomobil çarptı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Kurbanlığın yolda kaçışı
Otomobilin çarpma anı
Sürücünün araçtan inmesi

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!
TEM'de intihar girişimiTEM'de intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.