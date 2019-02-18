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Ankara’da kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdü.Başkent’te sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı.

Ankara’da kadın cinayeti

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdü.
Başkent’te sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak’ta Saimekadın Mahallesi’nde Ş.Ş isimli kişi (39), boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ş.’ye (40) sokak ortasında silahla ateş etti. Eşine 3 el ateş eden Ş.Ş., olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Olaya tanık olan vatandaşlar, polis ve 112 acil sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.Ş.’yi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. D.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Ş.Ş’nin yakalama çalışmaları devam ederken, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Ankara’da kadın cinayeti

Ankara’da kadın cinayeti

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