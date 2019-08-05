HABER

Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' düzenlendi.

Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

Ebru APALAK/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gözümle gördüm ki kadın eli değen her yere, gerçekten bereket geliyor" dedi.
Ankara'daki 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' otelde düzenlendi. Çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı ilçe belediye başkanları ile kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Başkan Mansur Yavaş, Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğunu hatırlattı. Ankara'da kadınların üretime katılması için kadın kooperatiflerini desteklediklerini ve bu kooperatiflerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Yavaş, "Neden biz bu kadınların gücünden istifade etmiyoruz? Artık inşallah 5 yıllık dönemimiz içinde birlikte bir şeyler başarmanın peşindeyiz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.
Aydın, İzmir ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadın kooperatiflerini inceleyerek, çalışma başlattıklarını belirten Yavaş, "Gözümle gördüm ki kadın eli değen her yere, gerçekten bereket geliyor" dedi.
Başkan Yavaş, başkentli kadınların kadın kooperatiflerinde ekonomik hayata katılacakları yapıyı hayata geçirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma, Kırsal Kalkınma ve Sosyal İşler daire başkanlıkları ile çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
'HALK EKMEK ZARAR EDİYOR'
Çalıştayın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yavaş, seçimden sonra 4 belediye şirket müdürünün istifa etmediğini belirterek, "Kaybettiğimiz her gün Ankara'nın ve Halk Ekmek'in aleyhine. Şu anda Halk Ekmek zarar ediyor. Şöyle bir iddiamız var; biz Halk Ekmek'in ürünlerini çoğaltıp, insanların para kazanmasını sağlarken halka daha ucuz ekmek yedireceğiz ve Halk Ekmek'i Ankara'nın her tarafına marka yapıp satmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de esnaflarla iş birliği yapacağız; ama şu andaki haliyle Halk Ekmek zarar ediyor, ekmekleri dağıtan kar ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı
Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldıYaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.