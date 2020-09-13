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  4. Ankara’da kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti

Ankara’da kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 18:45 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti. Kadın sürücünün ağza alınmayacak küfürler ederek kamyoncu gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolda bir kamyoncu ile otomobil sürücüsü kadın arasında yol verme konusu yüzünden kavga çıktı. Trafikte araçlarından inen ikili yaka paça birbirine girdi. Kadın sürücü ağza alınmayacak küfürler ederek kamyoncu gence saldırdı. Genç adam yakayı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadın ise her defasında adamın üzerine küfür ederek yürüdü ve saldırdı. Çevredeki vatandaşlar ise genç adama kaçması yönünde uyarılarda bulundu. Otomobil sürücüsü kadın ise şaşkın bakışlar arasına arabasına binip uzaklaştı. Geriye ise ağza alınmayacak küfürlü anlar kaldı.

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