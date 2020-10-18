HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 yaralı

Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 07:21 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Eda Ş. kontrolündeki 06 EDA 33 plakalı Audi marka araç, Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyrederken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Kolej istikametine giden Hakan K. idaresindeki 06 T 0210 plakalı taksiye çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan taksi, önce yol kenarında bekleyen polis aracına daha sonra da Cihan Ç.’nin kullandığı 75 BA 658 plakalı araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan taksi metro istasyonu girişinde durabildi.
Kazada, taksi sürücüsü ve araçta bulunan yabancı uyruklu 1 yolcu ile Eda Ş. yaralanırken iki otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.
“Yeşil yandı kalktık son gaz bir şey geldi vurdu”
Kazada yaralanan taksi sürücüsü, otomobilin hızla gelerek taksiye çarptığını belirtti. Kazayı anlatan taksici, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttuKarabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Mevlid Kandili yaklaşıyor!Mevlid Kandili yaklaşıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Esenler'de korkunç olay! Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Karabük'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'de sokak ortasında silahlı saldırı
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Kastamonu'da yangın paniği! Alevler tüm evi sardı
Facianın eşiğinden dönüldü! Alevler tüm evi sardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.