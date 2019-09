Ankara'da, 'kadına şiddete hayır' temalı Dragon Festivali başladı

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- DÜNYA markası kurumların bir araya geldiği Dragon Festivali Ankara'da başladı. İlki 2008 yılında gerçekleşen ve dünyanın 3 büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali'nin bu yıl ki teması 'kadına şiddete hayır' oldu.

Wonderland Eurasi'da düzenlenen festivalin ilk günü Kaptan Seremonisi ile başladı. Daha sonra kürek yarışlarına geçildi. Yarıştan önce tek tek sahneye davet edilen takım kaptanları, sporcuları motive etti. 'Kadına Şiddete Hayır' temalı festivalde sporcular, 'anne lütfen ölme!’, 'cinsel şiddet gerçektir ve önlenebilir', '287 çektiğimiz kürek sayısı değil 2019'da cinayete kurban verdiğimiz kadın sayısı' yazılı pankartlar taşıdı. Atılım Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Havelsan'ın da aralarında bulunduğu 24 takımın kürek çektiği yarışma renkli anlara sahne oldu. 2 gün sürecek olan festivalde kürek yarışlarının yanında çeşitli sahne etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

'ÖLDÜRÜLEN 287 KADIN ADINA KÜREK ÇEKİYORUZ'

Atılım Üniversitesi İdari İşler Personeli İlkay Kocaimamoğlu, organizasyonda olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kocaimamoğlu "Atılım Üniversitesi olarak her alanda gösterdiğimiz başarıyı burada da göstermek istiyoruz. Biz bugün 287 adet kürek çekmiyoruz. Biz 2019 yılında öldürülen 287 kadın adına kürek çekiyoruz. 'Kadına şiddete dur' demek için buradayız. En büyüğünden en küçüğüne kadar çocuklar da dâhil olmak üzere 'şiddete hayır' diyoruz. Kadına şiddet dursun, kadına şiddet önlensin, kadınlar ölmesin. Öncelikli olarak kadına verilen değer, kadının gücünü ön plana çıkarmak ve her şeyden önce kadının her alanda gösterdiği başarıyı bu organizasyonda da gösterme fırsatı tanındı. Kadınlar olarak evde, işte, organizasyonlarda her alanda güçlüyüz ve sesimizi bir kez daha duyurmak istiyorum. Bir kadının yapamayacağı bir şey yoktur. Aramızdaki tek fark östrojen hormonu" dedi.

'ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ KURUMLARI'

Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Zaim, festivalin Ankara’da en son 6 yıl önce düzenlendiğini hatırlatarak "Ankara’da böyle organizasyonların yapılmasını istiyoruz hem mezunlarımıza hem de firma çalışanlarımıza yönelik sosyal bir etkinlik oluyor. Bugünün de ayrı bir önemi var. 'Kadına şiddete hayır' demek için bugün kürek çekiyoruz. Biz her sene bu organizasyonun Ankara'da olması taraftarıyız. Dragon yarışlarının da şöyle bir özelliği var; Pozitif bir ayrımcılık var. Kanoda en az 4 kadın olması gerekiyor. Bizim takımımızda şu an 5 kadın var. Aslında daha fazlaydı; ancak kendilerinin özel sebeplerinden dolayı bugün gelemediler. Olabildiğince kadın bulundurmayı düşünüyoruz. 24 takım ve bunlara destek veren 35-40 tane kurum var. Bu kurumların içerisinde Ankara’nın en önemli kurumlarından Atılım Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, bankalar, dernekler var" diye konuştu.

'KADININ GÜCÜ HEP ÖN PLANDA'

Festivalde kadınların gücünü ve farklılıklarını ortaya koyacaklarını ifade eden Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi Nilay Oğan şöyle konuştu:

"Dragon Festivali aslında firmaların birlikte motivasyon amaçlı kurulmuş bir etkinlik. Ankara’da böyle güzel bir ortamda farklı bir su aktivitesinin içinde bulunmak çok güzel. Kadına Şiddete Hayır temalı bu organizasyon içinde bulunmak hepimiz için güzel olacak diye düşünüyorum. Takımımızda 5 kadın olarak çalışıyoruz. Hepimiz de güzel görevlerdeyiz. Kadının gücü aslında her zaman için insanlık tarihinde hep öne planda olan bir şey. Düşünce gücü, özgürlüğe tutkusu, yetiştirdiği nesiller aslında kadının var olma sebebinin dışında dünyayı var etme sebebidir kadının olması. İlla ki bizde bu organizasyonda farklılığımızı göstermeye çalışacağız."

Sporculardan Emrah Çelik ise "Bu festivali ilk duyduğumuzda biraz şaşırdık; çünkü daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştık. Atılım Üniversitesi olarak çok memnun olduk bu festivalden. Festivalin teması olan kadına şiddete dair elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Bütün çabamız kadına şiddete hayır. Bu ne kadar çok insana duyurabilirsek bizim için en büyük başarı o olacak" dedi.