HABER

Ankara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

ANKARA'da hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınların, Çin dövüş sanatları arasında yer alan 'Wing Chun'a ilgisi arttı.

Ankara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyor

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınların, Çin dövüş sanatları arasında yer alan 'Wing Chun'a ilgisi arttı. Wing Chun öğrenen kadınlar, kendilerine olan güvenin arttığını söyledi.
Yaklaşık 300 yıl önce Çin'in ünlü manastırı Shaolin'de yaşayan bir rahibe tarafından geliştirildiği belirtilen 'Wing Chun' dövüş sanatına Başkent'te son dönemde kadınların ilgisi yoğunlaştı. 'Wing Chun' eğitimi verilen spor salonunda sayıları her geçen gün artan kadınlar, spor yapmanın yanında kendilerini tehlikelere karşı da korumak istiyor. Gruplar halinde eğitimlere katılan kadınlar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Çin dövüş sanatını öğrenirken, tehlikelere karşı kendilerini koruma yöntemlerini de geliştiriyor.
'RAKİBİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK ÜZERİNE KURULU'
Wing Chun eğitimeni Sönmez Şimşek, 28 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi. Wing Chun'un refleksler üzerine, en ekonomik hareketlerle rakibi etkisiz hale getirmek üzerine kurulu sistem olduğunu söyleyen Şimşek, "Bir kadının saldırıya uğraması durumunda, kendini çok kısa ve etkili hareketlerle rakibin gücünü kullanarak etkisiz hale getirmesi söz konusu. Wing Chun'da vuruşlar mevcut. Bu vuruşlarla, güçsüz olan kişi güçlüyü etkisiz hale getirebiliyor" dedi.
'KENDİME ÖZGÜVEN GELDİ'
Wing Chun eğitimi alan üniversite öğrencisi İrem Bayıldıran (21), başından geçen bir olay sonrası bu spora başladığını belirtti. Kaldığı yurdun şehre uzak olduğunu ve geceleri otobüste bazen tek başına seyahat ettiğini bildiren İrem Bayıldıran, "Bu sebeple bir şekilde birkaç olaydan kaynaklı kendimi koruma içgüdüsüyle Wing Chun'a başlama kararı aldım. Bunu çok kısa bir süre yapmış olmama rağmen kendime özgüven geldi. Bu sayede bütün Türk kadınlarına ve dünyadaki bütün kadınlara bu sporu ya da kendini savunma sanatı olarak adlandırdığımız, bu tarz zihni geliştirme ve vücudu disipline edebilme sporlarını herkese öneriyorum. Kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez" diye konuştu.
Akademisyen Aslıhan Alhan (41), son zamanlarda kadınlara şiddetin arttığını ve bu yüzden spora başladığını, artık kendisini daha güvende hissettiğini kaydetti.
Lise öğrencisi İrem Nur Canıtez (16) ise, medyada gördüğü kadına şiddet haberlerinden sonra bu spora başlama kararı aldığını bildirerek, "Wing Chun'u savunma sanatı olduğu için yapıyorum. Korkmaz Şimşek hoca ile beraber Wing Chun çalışıyoruz. Son zamanlarda haberlerde görüyoruz, kadına şiddet çok fazla arttı. Wing Chun'u kendimizi koruma sporu olduğu için seçtim. Eğlenceli ve iyi gidiyor, başarılıyız."

FOTOĞRAFLI

Ankara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyorAnkara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyorAnkara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyorAnkara'da kadınlar, kendilerini korumak için 'Wing Chun' öğreniyor

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Prof. Dr. Nazlıkul’dan yeni kitap: ‘100 Yıl Yaşamak Mümkün’Prof. Dr. Nazlıkul’dan yeni kitap: ‘100 Yıl Yaşamak Mümkün’
Şiddet mağduru kadının boşanma mutluluğuŞiddet mağduru kadının boşanma mutluluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı! 'Bacaklarımdan kanlar gelmeye başladı'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç gün askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.