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Ankara'da kadınlardan Gülseren'in öldürülmesine tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 19:23 | Son Güncelleme

ANKARA'da Kadın Meclisi üyesi bir grup, önceki gün Canoğul Y'nin, Gülseren Kartalcı'yı 44 yerinden bıçaklayarak öldürmesini protesto etti.

Ankara'da kadınlardan Gülseren'in öldürülmesine tepki

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da Kadın Meclisi üyesi bir grup, önceki gün Canoğul Y'nin, Gülseren Kartalcı'yı 44 yerinden bıçaklayarak öldürmesini protesto etti.
Olay, 2 gün önce Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Canoğul Y., daha önce çalıştığı markete girerek, şarküteri bölümünde görevli kız arkadaşı Gülseren K.'nin yanına gitti. Burada, iddiaya göre, Canoğul Y. ile Gülseren Kartalcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Canoğul Y., eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren Kartalcı'yı vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gülseren Kartalcı kanlar içinde yere düşerken, arkadaşları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülseren Kartalcı'yı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Gülseren Kartalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KADINLAR OLAYI PROTESTO ETTİ
Yaşanan cinayetin ardından Ankara Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, olayın yaşandığı marketin önünde bir araya geldi. Kadınlar burada, "Kadın cinayetlerini durduracağız" sloganı attı. Burada grup adına konuşan Gizem Akar, Gülseren Kartalcı'nın erkek arkadaşı tarafından 44 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi. Yaşanan olaya tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirten Akar, "Bu olaya sessiz kalmıyoruz. Gülseren arkadaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda elimizde Gülseren'in fotoğrafı yok. Fakat yüzünü görmediğimiz Gülseren ve tüm kadınlar için biz buradayız. Katil dün verdiği ifadesinde, 'kıskandığım için öldürdüm' demiş. Bu ifadeye biz kadınlar yabancı değiliz. Fakat biz bu ifadelerin ceza indirimi almamaları için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Açıklamanın ardından grup olay yerine karanfil bırakarak dağıldı.

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Ankara'da kadınlardan Gülseren'in öldürülmesine tepki

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