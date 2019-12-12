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Ankara’da Kadınların Danslı Protestosuna Sert Polis Müdahalesi

12.12.2019 22:39 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Şili’de başlayan “Las Tesis” dansını yapmak isteyen kadınlara Ankara’da polis müdahale etti. Protesto için feminist Las Tesis örgütünün dansını yapmak kadın gruplara İstanbul’da polis müdahale etmişti

Ankara’da Kadınların Danslı Protestosuna Sert Polis Müdahalesi

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Şili’de başlayan “Las Tesis” dansını yapmak isteyen kadınlara Ankara’da polis müdahale etti. Protesto için feminist Las Tesis örgütünün dansını yapmak kadın gruplara İstanbul’da polis müdahale etmişti.

Ankara’da hak örgütleri çağrısıyla Güvenpark’ta buluşan kadınlar, Şili’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kadınlarca hükümetlere hak ihlallerine son verme çağrısıyla yapılan “Las Tesis” dansı performansına hazırlandı. Sadece dans etmeyi amaçladığını belirten kadınlara polis izinsiz olduğu gerekçesiyle sert müdahalede bulundu.

İstanbul'da da engellenmişti

Farklı noktalarda 11 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarına metal kelepçe takıldı. Polis, İstanbul

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