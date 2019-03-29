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Ankara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da sanayi sitesinde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ankara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- Yeniden

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sanayi sitesinde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Altındağ ilçesindeki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde, Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı binada yaşayan bazı kişiler, pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, binada mahsur kalan kişilerden bazıları, merdivenli araçla kurtarıldı.
KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI
Yangının söndürülmesinin ardından binada arama kurtarma köpekleri ile arama yapıldı. Alt katı depo, üst katı yatakhane olarak kullanılan binada yapılan arama sonucunda 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yangında 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
'KURTULMAK İÇİN BİNADAN ATLAMIŞ'
Görgü tanığı Recep Başaran, yangını görünce itfaiyeyi aradığını söyleyerek, "İçerisi plastik doluymuş, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında 1 kişi binadan atlamış, ben atladıktan sonra yerde gördüm. Dumandan kurtulmak için kendini aşağıya atmış, başından yaralanmış, onu da ambulans götürdü" dedi.
Binada 25- 30 Afgan uyruklunun kaldığı ve bu kişilerin topladıkları kağıt ve atıkları burada ayrıştırdıktan sonra depoladıkları belirlendi.
VALİ İNCELEME YAPTI
Ankara Valisi Vasip Şahin, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken olay yerine gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, yangının, kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk binada çıktığını söyleyerek, "Tespit edilen; 5 kişi öldü, 11 de yaralı var. Onlar şu an hastanede tedavi altındalar. Ayrıntılı arama yapılmış, başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. İlk bilgilere göre, yangın herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor" dedi.
Binada soğutma çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemeden sonra cenazeler Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ankara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- YenidenAnkara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- YenidenAnkara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- YenidenAnkara'da kağıt toplayıcıların kaldığı binada yangın faciası: 5 ölü, 11 yaralı- Yeniden

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