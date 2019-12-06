HABER

Ankara’da kağıt yüklü tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde E-90 karayolunda seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.E-90 Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeki kağıt yüklü tırda yangın çıktı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde E-90 karayolunda seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
E-90 Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeki kağıt yüklü tırda yangın çıktı. Dikiz aynasından yangını fark eden şoför, tek dorsesi bulunan tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Tır şoförü, başka bir aracın sürücüsü ile yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekipleri anında olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı Grup Amirliği ekipleri ise yanan tırın dorsesine köpükle müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Seyir halindeyken sağ aynaya baktığında kıvılcımları gördüğünü belirten tır şoförü, “Aracı hemen sağa çektim. Arkamdan gelen başka bir aracın şoförü de durdu. Arkadaşla müdahale etmeye çalıştık ama etkisiz kaldık. İtfaiyeyi aradım, 1 dakika sonra olayı gören başka bir itfaiye geldi. Az ilerideki organize sanayinin itfaiyesiymiş. Çok şükür, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- YenidenDemirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- Yeniden
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı!

Kocaeli'de Günay Gönülaçar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Akılalmaz ölümde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.