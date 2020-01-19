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  4. Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı

Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.

Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta kaldığı otelin beşinci katındaki odasının penceresinden çevreye rastgele ateş eden Yasin B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ulus'ta 17 Ocak'ta etrafa rastgele ateş açan Yasin B.'nin silahından çıkan kurşunlar bazı araçlara isabet etmiş, şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
otel Ulus

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