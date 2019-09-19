Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Siteler yönüne giden Fatih Daşkıran yönetimindeki 06 BKT 791 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp, 4 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada, sürücü Fatih Daşkıran ile yanındaki Mustafa Anıl Özata, hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum