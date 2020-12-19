HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da kapalı otoparkta yanan otomobil paniğe sebep oldu

Ankara’da kapalı otoparkta yanan otomobil paniğe sebep oldu

19.12.2020 04:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok katlı binanın kapalı otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok katlı binanın kapalı otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Apartman sakinlerinin paniğe kapılarak dışarıya çıktığı yangını itfaiye ekipleri söndürürken 2 kişi dumandan etkilendi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi 1820. Cadde’de meydana geldi. Site içerisindeki çok katlı binanın otoparkında Emrah B.’ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yoğun dumanla kaplanan otoparka inen araç sahipleri yangına köpük ile müdahale ederken bina sakinleri de paniğe kapılarak evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de alevlere müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde tedavi etti. Yangında 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Emniyet Müdürlüğü duyurdu: 3 gün yasaklandıEmniyet Müdürlüğü duyurdu: 3 gün yasaklandı
14 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!14 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

'İğne canımı' yaktı dedi, sağlık çalışanını darp etti

'İğne canımı' yaktı dedi, sağlık çalışanını darp etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Emniyet Müdürlüğü duyurdu: 3 gün yasaklandı

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpıp kaçtı

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.