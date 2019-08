Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocukların yakınlarından tepki

'EV BAKIYORUZ'

Anneleri öldükten sonra babasının da cezaevine girmesinin ardından kardeşi ile birlikte koruma evine yerleşen Ömer Dönmez de (21) zor durumda olduklarını söyledi. Dönmez, "Bizim gidecek yerimiz olmadığı için hala koruma evinde kalıyoruz. Bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Şuan bakım evinde 4 kişi var. Bunların da hiç kimsesi yok. Başımızda şu an için bir öğretmen var. 47 kişiden 43 kişi yollandı. Şu an biz ev bakıyoruz; çünkü her an gelip çıkarabilirler. Biz burada aile gibiyiz. Şimdi bir insan kedisini, köpeğini bile sokağa atamazken insanlar bize bunu nasıl yapabiliyor aklım almıyor" dedi.

