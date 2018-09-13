Ankara'da kapatılan FETÖ yurdunda yangın

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Pursaklar Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan 7 katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası yurt içerisindeki masa, sandalye, yatak ve kırtasiye malzemeleri alev aldı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Kayınpederi 9 saat işkence yaptı
Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Okuyucu Yorumları 0 yorum